РИАМО - 9 апр. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе Чехов постоят водозаборный узел, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в городском округе Чехов», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на возведение водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в деревне Крюково было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Узел построят в Крюкове для того, чтобы обеспечить граждан поселка водой для питьевых, хозяйственных и противопожарных нужд.

Автоматизация подачи воды позволит снизить аварийность водопроводной сети и оптимизирует затраты на электрическую энергию.

Качество воды доведут до соответствия санитарным правилам и нормам, которые согласованы с территориальными отделами Роспотребнадзора, посредством использования современных технологий. Достроить и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Объект включен в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Финансирование производится за счет денег Федерального, регионального и муниципального бюджетов.