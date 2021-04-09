РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с администрацией Люберец приступил к ликвидации в Центральном парке несанкционированной свалки объемом порядка 200 кубометров, сообщает пресс-служба организации.

Навалы мусора в Центральном парке обнаружили жители и сообщили об этом в соцсетях. В пятницу регоператор приступил к ликвидации свалки.

После сообщения жителей на место свалки оперативно выехали представители регоператора, администрации муниципалитета и административно-технической комиссии. Они составили акт, зафиксировали объем и состав отходов.

Данная ситуация - это результат работы так называемых «серых возчиков». Некоторые компании до сих пор пользуются их услугами, нанося урон экологии. В результате страдают жители. За время своей работы регоператор ликвидировал около 100 несанкционированных свалок на территории Люберец общим объемом более 5 тыс. кубометров.

Жителям округа напомнили, что за порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки – можно через специальную форму обращения на сайте регионального оператора.