РИАМО - 9 апр. В апреле в связи с проведением ремонтных работ будет скорректирован график движения электропоездов Казанского направления и Рязанской области, сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменения произойдут 15, 16, 19-23, 26-30 апреля с 06:20 до 16:20 на участке «Шиферная-Пески». Из-за монтажных работ некоторые поезда от и до Голутвина проследует укороченным маршрутом.

12 апреля с 09:00 до 09:00 15 апреля и 19 апреля с 09:00 до 09:00 22 апреля на участке «Берестянки-Сасово». Здесь из-за путевых работ у ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия.

16 апреля с 23:10 до 05:10 17 апреля на участке Виноградово-Воскресенск. Железнодорожники будут ремонтировать металлический мост, в связи с этим два поезда от и до 88 км будут курсировать только до Виноградово, еще один поезд до Голутвина закончит свой маршрут на станции Ипподром.

15, 21 апреля с 06:00 до 16:00 для поездов, следующих через станцию Ряжск-1. В связи с работами по улучшению путевой инфраструктуры ряд поездов от/до Ряжска проследуют от/до 308км.

16, 23 апреля с 06:40 до 16:40 для поездов, следующих через станцию Сасово. Из-за проведения ремонтных работ у некоторых поездов изменится режим остановок и время отправления/прибытия.

25 и 26 апреля с 22:30 до 08:30 следующего дня для поездов, следующих через станцию Люберцы-1 – здесь будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим часть электропоездов проследует по измененному расписанию, некоторые пригородные поезда от или до Быково и Раменского будут курсировать укороченным маршрутом, ряд – выведут из расписания.

В график также внесут точечные корректировки. Пассажиров просят заранее планировать поездки.