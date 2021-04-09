РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. Свидетелей ДТП с участием автомобилей Kia Sportage и «Газель» 11 марта на автодороге М-2 «Крым» в Подольске просят сообщить подробности в ГИБДД, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

По предварительным данным, 11 марта в 17:10 на 31 км + 400 м автодороги М-2 «Крым» (полоса движения на Москву) столкнулись автомобили Kia Sportage и «Газель».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.

Очевидцев и лиц, владеющих какой-либо информацией по ДТП, просят сообщить ее в дежурную часть 8-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(496)735-27-88.