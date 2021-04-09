РИАМО - 9 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Подмосковье в Люберцах (49) и в Мытищах (35), всего за это время в области выявили 594 случая, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

По 34 случая заражения за сутки зафиксировали в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах, по 29 – в Одинцовском и Орехово-Зуевском округах, 27 – в Балашихе, 26 – в Домодедове, 25 – в Ленинском округе, 24 – в Красногорске, 22 – в Долгопрудном, 21 – в Королеве, 19 – в Раменском округе, 15 – в Наро-Фоминском округе, 14 – в Краснознаменске, по 13 – в Жуковском и Лобне, 12 – в Подольске, по 11 – в Дмитровском округе и Клину.

10 случаев за сутки зафиксировали в Дубне, по 9 - в Воскресенске, Реутове, Рузском округе, Ступине и Шатуре, 8 – в Коломне, по 7 – в Серпухове и Электростали, 6 – в Истре и Озерах, по 5 – в Богородском округе и Электрогорске, 4 – в Чехове.

По 3 случая коронавируса выявили за сутки в Дзержинском, Зарайске, Ивантеевке и Серебряных Прудах, по 2 – в Егорьевске, Лотошине, Талдомском округе, Химках и Щелкове, по 1 – в Бронницах, Волоколамском округе, Котельниках, Луховицах, Лыткарине и Солнечногорске.

Ни одного случая за прошедшие сутки не выявили во Власихе, в Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском округе, Можайском округе, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 237 471 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5542 человек. Выздоровели и выписались 195 114 человек.

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