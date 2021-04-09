РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Ученицы детской музыкальной школы №2 Виктория Жардан, Дарья Конькова и Кристина Хоружникова стали лауреатами II степени Международного конкурса-фестиваля искусств «Город солнца», сообщает пресс-служба администрации Люберец. Люберчанки выступали в номинации «Инструментальное творчество», возрастная категория 10-12 лет. Жюри также отметило работу преподавателя юных музыкантов. Ирина Власкина получила благодарственное письмо за высокий профессионализм.

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