РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Жители городского округа Люберцы 11 апреля могут сделать прививку от Covid-19 в поликлиниках №№ 3 и 9, сообщает управление социальной политики администрации муниципалитета.

11 апреля с 9:00 до 14:00 для удобства жителей пройти вакцинацию от Covid-19 можно будет в поликлинических отделениях №3 (поселок ВУГИ, дом №26а) и №9 (поселок Томилино, улица Гаршина, дом № 20А). При себе необходимо иметь паспорт, или полис ОМС, или СНИЛС. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через портал госуслуг, в МФЦ и в поликлиниках.

Кроме того, сделать прививку 11 апреля можно еще в ТЦ «Торговые ряды» с 11:00 до 19:00 (Люберцы, улица Инициативная, дом № 7Б).

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