РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 апр. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков вручил новым участникам клуба «Активное долголетие» в Котельниках спортивный инвентарь для скандинавской ходьбы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу на площади у ДК «Белая Дача» прошла «Разминка с чемпионом» в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» под девизом: «Вперед - за здоровьем!». Более 100 человек поучаствовали в этой акции.

«Я приветствую всех любителей северной ходьбы. Сам с удовольствием занимаюсь спортом, правда не освоил еще скандинавскую ходьбу, не знаю, как это у меня получится. Думаю, вы меня научите. Желаю отличного настроения», - сказал Терюшков.

После этого он вручил спортивный инвентарь для скандинавской ходьбы пятерым участникам клуба «Активное долголетие».

Глава Котельников Сергей Жигалкин отметил, что в округе большое внимание уделяется спорту.

После прошла общая разминка под руководством чемпионки Кубков Европы по дзюдо, чемпионки первенства мира и Европы по самбо, члена женской молодежной сборной России по дзюдо до 23 лет, выпускницы Котельниковской средней общеобразовательной школы №2 Насибы Ибрагимовой.