РИАМО - 9 апр. Строительство второй очереди гимназии им. Примакова в деревне Раздоры в Одинцовском округе идет по графику, план работ на неделю был выполнен.

За неделю динамика строительной готовности составила 0,72%. На объект дополнительно привлекли для выполнения работ 22 человека.

В рамках строительства первого кампуса полностью разработали котлован, выполнили устройство бетонного основания.

В рамках возведения второго кампуса выполнили план по бетонированию железобетонных конструкций, приступили к устройству котлована под спортивное ядро.

На базе областной гимназии имени Примакова будут развивать образовательный кластер по гуманитарному направлению.