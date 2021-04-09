РИАМО - 9 апр. Строительство второй очереди гимназии им. Примакова в деревне Раздоры в Одинцовском округе идет по графику, план работ на неделю был выполнен.
За неделю динамика строительной готовности составила 0,72%. На объект дополнительно привлекли для выполнения работ 22 человека.
В рамках строительства первого кампуса полностью разработали котлован, выполнили устройство бетонного основания.
В рамках возведения второго кампуса выполнили план по бетонированию железобетонных конструкций, приступили к устройству котлована под спортивное ядро.
На базе областной гимназии имени Примакова будут развивать образовательный кластер по гуманитарному направлению.
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