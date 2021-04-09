РИАМО - 9 апр. Участник несогласованной акции 31 января в Москве получил по приговору суда 3,5 года колонии за распыленный в лицо росгвардейцу газовый баллончик, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Павла Грин-Романова обвинили в применении насилия, опасного для здоровья, к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

Грин-Романов, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади, распылил в лицо сотруднику Росгвардии содержимое перцового баллончика. Позже молодого человека задержали.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Москве и ряде других городов России 23, 31 января и 2 февраля состоялись массовые несанкционированные уличные акции. В столице правоохранители задержали порядка 5 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.