РИАМО - 9 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ввести в стране дополнительные меры, чтобы предотвратить новый рост заболеваемости коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей.

На последней неделе в Европе отмечается рост заболеваемости. Чтобы новая волна эпидемии не пришла в Россию, по мнению премьера, нужно принять дополнительные меры безопасности. Особенно это касается россиян, которые собираются на майские праздники уехать отдыхать за рубеж.

Чтобы убрать риск заражения, россиянам советуют привиться вакциной «Спутник V» перед поездкой.

За последние сутки в России выявлено 9150 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 623 984 случая заражения, вылечились 4 248 700 человек, не удалось спасти 102 247 Covid-пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>