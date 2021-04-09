РИАМО - 9 апр. Постановление УФАС России по Подмосковью о привлечении ООО «СоюзАгро» к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства признал законным Десятый арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее управление выявило в действиях компании нарушение антимонопольного законодательства: участников долевого строительства многоквартирного дома ввели в заблуждение в отношении площадей квартир, а также условий их покупки. Было выдано предписание об устранении нарушения.

Управление вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

После фирма обратилась в апелляционный суд. Суд признал постановление законным и отказал обществу в удовлетворении его требований.