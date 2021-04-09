РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи на автомобильных дорогах устранили 1015 ям с начала текущего года, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Бирюков.

С приходом весенне-летнего периода на территории городского округа Мытищи активно стартовала работа по регистрации и устранению ям на автомобильных дорогах общего пользования.

«Исходя из погодных условий, заделка локальных разрушений производится литой асфальтобетонной смесью. С начала текущего года на территории муниципального образования выявлено 1844 участка разрушений, по состоянию на 9 апреля года силами подрядных организаций устранено 1015 ям», - написал Бирюков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что, согласно техническим регламентам, на локализацию аварийно-опасных разрушений отводится не более 24 часов, ремонт не аварийно-опасных ям осуществляется в плановом режиме в течение 7 дней.