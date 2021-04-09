РИАМО - 9 апр. «Одноклассники» отменили форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией, теперь при неудачной попытке входа в соцсеть появляется возможность решить вопрос со службой поддержки в один клик. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Такое новшество позволяет обрабатывать еще больше обращений людей и экономить пользовательское время.

Ранее для восстановления доступа к соцсети неавторизованным пользователям необходимо было писать обращение с описанием проблемы через специальную форму. Теперь по клику на кнопку саппорта на анонимной странице сразу появляется диалоговое окно со службой поддержки.

Затем пользователю остается выбрать тему и категорию обращения, и он сразу попадает на чат-бота Асю, а в случае необходимости может позвать на помощь оператора.

«Одноклассники» уделяют саппорту особое внимание. Пользователи получают оперативный ответ на свои обращения в течение нескольких секунд. При возникновении проблем с авторизацией служба поддержки помогает восстановить логины и пароли, если они забыты или профиль был взломан, также если возникают проблемы на этапе регистрации и в случаях обращений родственников умершего пользователя.

С внедрением интеллектуальной системы обработки пользовательских вопросов у ОК появилась возможность помогать еще большему количеству людей за короткий период. В рамках тестового периода отказ от формы обратной связи позволил увеличить в два раза количество восстановленных профилей в «Одноклассниках», при этом пользователям стало намного проще обратиться в службу поддержки, что увеличило количество обращений на 50%.

Пользователи зачастую не обращаются в службы поддержки социальных сетей и мессенджеров, потому что не могут оперативно связаться с ними. В будущем соцсеть также оптимизирует обращения в службу поддержки для всех пользователей.