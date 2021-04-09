РИАМО - 9 апр. Еще один российский препарат от коронавирусной инфекции получил разрешение на проведение клинических исследований, передает Федеральное агентство новостей.

Документ, разрешающий проведение первой и второй стадии клинических испытаний, выдали в министерстве здравоохранения России.

Вакцина называется «ЭпиВакКорона-Н». Она разработана в новосибирском центре «Вектор».

Добровольцами в рамках исследований могут стать люди от 18 до 60 лет, следует из реестра разрешений министерства.

Испытания планируют завершить 30 сентября текущего года.

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