РИАМО - 9 апр. Еще один российский препарат от коронавирусной инфекции получил разрешение на проведение клинических исследований, передает Федеральное агентство новостей.
Документ, разрешающий проведение первой и второй стадии клинических испытаний, выдали в министерстве здравоохранения России.
Вакцина называется «ЭпиВакКорона-Н». Она разработана в новосибирском центре «Вектор».
Добровольцами в рамках исследований могут стать люди от 18 до 60 лет, следует из реестра разрешений министерства.
Испытания планируют завершить 30 сентября текущего года.
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