РИАМО - 9 апр. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что рост числа зараженных в Москве в последнее время мог произойти из-за несоблюдения масочного режима, а еще из-за мутации вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу в столице выявили 2421 новый случай коронавируса. Это максимальное число с конца января.

«На данный момент мы точно можем утверждать, что 100% населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованы», - отметил эксперт.

Также он сообщил, что снижение заболеваемости, которое наблюдалось ранее, было связано с выработкой иммунитета у горожан и началом массовой вакцинации.

За все время пандемии в Москве выявили 1 044 220 случаев заражения.

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