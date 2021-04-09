РИАМО - 9 апр. Помощником полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе назначен Александр Петухов, который ранее занимал должность главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе стал Андрей Белогуров, занимавший аналогичную должность в Курске.

Александр Петухов родился 17 июля 1970 года в Рязани. В 1987-1998 годах служил в Вооруженных силах, в 1998-2015 годах работал в аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В 2012-2015 годах Петухов был заместителем руководителя аппарата ЦИК России – начальником управления организации избирательного процесса.

В 2015-2017 годах Петухов был заместителем, первым заместителем постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ. В 2017-2018 годах он был председателем Севастопольской городской избирательной комиссии.

В 2019-2021 годах Петухов был главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Петухов награжден знаком отличия «За безупречную службу» XX лет, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.