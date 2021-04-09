РИАМО - 9 апр. Столичный суд приговорил подростка к 2,3 годам условного срока за изготовление самодельного взрывного устройства три года назад, сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат школьника Сергей Ашанин, его подзащитный также должен будет выплатить штраф в 10 тыс. рублей.

Прокурор просил наказать подростка на 2,5 года условно и также требовал назначения штрафа в 10 тыс. рублей.

В последнем слове подросток заявил суду, что ничем противоправным не занимался и не планировал. По его словам, он изготавливал пиротехнические самоделки.