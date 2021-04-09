РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске 11 апреля пройдут игры за суперкубок Подольской федерации волейбола среди мужчин и женщин, в нем примут участие около 14 команд, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

11 апреля в МБУ УСЦ «Юность» состоится главный волейбольный турнир городского округа Подольск. Лучшие команды чемпионата округа поборются за «Суперкубок ПФВ». Вход для болельщиков свободный. В зале необходимо быть в масках, соблюдать порядок и чистоту на трибунах.

Мужчины в высшей лиге начнут сражаться в 10:00. В зале №1 губернский колледж сыграет с УСЦ «Юность» (замена «Пахры»-«Истина»); в зале №2 - «Академия ПФВ» с командой «Водоканал». С 11:30 в зале №1 играют финалисты высшей лиги мужчин, в зале №2 - «Подолье» с «ЗиО» (1 матч 1/4 первой лиги). В 12:30 состоится награждение мужчин в высшей лиге.

Женщины в первой лиге начнут играть в 14:00, в зале №1 сразятся команды «Водоканал» и «Акуна-Матата»; в зале №2 - «Вольница» с командой «Академия». В 15:15 в зале №1 начнется финал женщин в первой лиге; в зале №2 - игра команд «Весна» и «Алмаз» (2 матч 1/4 первой лиги). В 16:15 пройдет награждение женщин в первой лиге.

Мужчины в первой лиге начнут матчи в 17:00. В зале №1 состоится матч команды «Кузнечики» с победителем 1/4 1; в зале №2 - «ГазпромАвиа» с победителем 1/4 2. В 18:00 пройдет финальный матч мужчин 1-й лиги. 19:00 - награждение.

Победителей и призеров регулярного чемпионата Подольска ждут приятные подарки от партнеров. Лучшим игрокам и победителям в номинациях достанутся призы сети экипировочных центров MEGASPORT; командам-победителям - призы от салона моментального загара и красоты «Леди Ди».