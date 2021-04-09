РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. Лучшего повара детского сада выявили в подмосковном Красногорске в преддверии Дня труда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первый окружной кулинарный поединок «Мастера поварского искусства» состоялся ко Дню труда в Подмосковье на базе детского сада №32 8 апреля.

Победителем конкурса стала повар детского сада №10 Елена Протасова, серебро завоевала повар детсада №32 Наталья Харитонова и третье место у Татьяны Хозяевой из детсада №51.

В первой части состязаний участницы подготовили презентации, в которой рассказали, почему выбрали именно эту профессию. Затем члены жюри продегустировали представленные блюда – мясной рулет с яичной начинкой, пышную творожную запеканку, ароматные булочки в виде подсолнуха.

«Профессия повара в детском саду – одна из важных и ответственных. Необходимо обладать целым рядом качеств: смелостью – выносить на суд малышей свои творения, хорошей памятью, чтобы удержать в голове множество рецептов, вкусовым восприятием и физической выносливостью, фантазией и изобретательностью. Именно такие мастера работают в дошкольных учреждениях Красногорска», - сказала начальник управления образования муниципалитета, председатель жюри Наталья Тимошина.

Цветы, дипломы, памятные сувениры и денежные сертификаты от Московской областной думы, управления образования участницам вручили Тимошина, председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки Галина Бодулева и заведующая отделом по труду и ценообразованию экономического управления администрации городского округа Ирина Кондратова.