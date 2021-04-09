РИАМО - 9 апр. Совет депутатов Солнечногорска на заседании в пятницу избрал главой городского округа Виктора Родионова, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Солнечногорск избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

До этого Родионов был временно исполняющим полномочия главы Солнечногорска.

С 1985 по 2002 год Родионов служил в Вооруженных Силах РФ, затем работал заместителем гендиректора по коммерческим вопросам ОАО «Армстрой».

Он работал в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы. Потом его назначили на должность главы управы района Кузьминки, также он руководил районами Южнопортовый и Выхино-Жулебино.

Ранее пост главы Солнечногорска занимал Владимир Слепцов.