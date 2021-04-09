РИАМО - 9 апр. В пятницу в столице полностью завершили демонтаж новогодних украшений, за неделю с улиц убрали более 3,7 тыс. световых конструкций, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В этом году конструкции украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля.

«Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все конструкции используются повторно из года в год. На складах украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.

Всего в этом году столицу украшали около 4 тыс. различных декоративных конструкций.

В Москве началось благоустройство Садовнической набережной>>