РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 апр. В Домодедове написать «Диктант Победы» можно будет на пяти площадках, сообщается на странице местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас идет активная подготовка к проведению «Диктанта Победы». Прошлогодний масштаб удивляет, поэтому не хочется сдавать позиции! Домодедовские площадки определены, ждем всех желающих проверить свои исторические знания», - сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Михалева.

Акция пройдет 29 апреля. По информации на сайте https://диктантпобеды.рф/ диктант можно будет написать в Домодедовской школе №1, Домодедовской гимназии №5, Домодедовской школе №8, Домодедовской школе №10 и в Востряковском лицее №1.

Главной темой диктанта является 80-летие начала Великой Отечественной войны, а именно трагические события и великие полководцы. Чтобы проверить готовность к патриотической акции, можно пройти несколько тестовых заданий на сайте диктантпобеды.рф. Задания будут состоять из 25 вопросов: 20 из которых федерального значения и пять — регионального.