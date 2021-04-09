РИАМО - 9 апр. В «Лужниках» ввели в эксплуатацию сервисный центр уличных видов спорта, здание реконструировали за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На месте старого павильона возведено новое современное здание площадью 200 кв. м с остекленной террасой и легкими навесами. В здании разместится прокат и кафе с отдельными входами, раздевалки с душевой и санузлами», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что центр был аккуратно вписан в имеющийся архитектурный ансамбль «Лужников».

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, надзорное ведомство уделяет особое внимание качеству работ на спортобъектах. Так, на строительной площадке центра уличных видов спорта проверки охватили все этапы возведения. Таким образом, сомнений в том, что здание небезопасно – нет.

В столице планируется ввести в эксплуатацию 24 новых спортсооружения в этом году. 13 объектов будет возведено за счет бюджета города. К ним относятся семь ФОКов, два футбольных поля, BMX-велодром и другие строения.