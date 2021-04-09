РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В СНТ Подольска откачали талые воды с участка инвалида-колясочника по его просьбе, ситуацию с паводками в округе власти держат под контролем, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Ситуация с паводками в округе стабильная, соответствующие службы работают в режиме повышенной готовности. Своевременно отрабатываются обращения с мест подтоплений, информация по которым поступает в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и по телефонам экстренных служб.

«Проживающий в СНТ «Пенсионер» инвалид-колясочник Кирилл Трощенков 1929 года рождения 2 апреля обратился с просьбой откачать талые воды с участка. Работы выполнены», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что соответствующим службам дал поручение привести в порядок участок вдоль железнодорожных путей у платформы Силикатная. Там из-за обильного таяния снега образовалось скопление воды и мусора.