РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. Сезон проката самокатов стартует в шести подмосковных городах, в том числе в Красногорске, с 10 апреля, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В шести городских округах Московской области 10 апреля стартует сезон проката электросамокатов. Для жителей и гостей региона будут доступны около 700 специализированных парковок.

«Самокаты довольно востребованный вид транспорта среди жителей. С 10 апреля прокат будет доступен в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове, а с 25 апреля и в Люберцах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сервис самокатшеринга был запущен в Московской области прошлым летом, за сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тыс. поездок на электросамокатах, проехав 600 тысяч километров. Удобство сервиса в том, что после завершения поездки можно оставить самокат не на парковке, а в любой разрешенной зоне, просто пристегнув транспортное средство.

Чтобы взять в аренду электросамокат, необходимо установить приложение Urent, доступное в App Store и Google Play. На карте в приложении будут видны доступные для аренды самокаты, которые можно забронировать.