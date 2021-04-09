РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 апр. В пятницу из-за перебоев в подаче электроэнергии было остановлено насосное оборудование на ВЗУ по улице Розы Люксембург в поселке Загорянский в Щелкове, в связи с этим возможно кратковременное ухудшение качества воды, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Возможно кратковременное ухудшение качества холодного водоснабжения по следующим улицам: Розы Люксембург, Димитрова, Орджоникидзе, Бакинских комиссаров, Валентиновская, Карла Либкнехта. Аварийная бригада водоканала выехала для промывки сетей водоснабжения», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно круглосуточном режиме обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8 (496) 562-11-72.