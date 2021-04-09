РИАМО - 9 апр. До 2024 года на I этапе программы реновации на востоке столицы планируется переселить жителей 220 домов, на территории Восточного административного округа уже введены в эксплуатацию четыре новостройки, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В настоящее время на востоке столицы переселение ведется в четырех районах округа: Северном Измайлове, Перове, Косино-Ухтомском и Ивановском. Переезд жителей идет из 43 домов. До конца 2024 года мы намерены обеспечить новыми квартирами почти 38 тыс. человек, которые проживают в 220 домах», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на текущий момент планы по переселению на I этапе выполнены на 20%.

Левкин отметил, что новостройки, которые возвели на востоке мегаполиса, располагаются в районе Перово – на улицах 2-й Владимирской, дом 30, и Плеханова, дом 18, в Богородском районе – на улице Миллионной, дом 3, корпус 1, и еще один – в Восточном Измайлове на 13-й Парковой улице, дом 16А.

В программу реновации на востоке города вошли 1062 дома, суммарная площадь их квартир составляет порядка 3,4 млн кв м. Здесь проживает свыше 200 тыс. жителей.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Это произошло в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 миллиона горожан. Она предусматривает расселение 5175 домов.