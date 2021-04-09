РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи зарегистрировали 82 пожара в текущем году, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа Мытищи. В начале встречи была заслушана информация по организации работы лесхозов для предупреждения и борьбы с лесными пожарами в границах округа.

Согласно озвученной статистике по пожарам на территории округа, за текущий период было зарегистрировано 82 пожара, наибольшее количество пожаров произошло в надворных постройках – 30. Мытищинцам еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Представители Дмитровского лесничества отметили, что степень природной пожароопасности лесничества средняя, характеризуется 3 классом, что говорит о возможном возникновении низовых лесных пожаров в весенне-осенний период. В рамках подготовки к такому периоду, в лесничестве разработан и утвержден план тушения лесных пожаров.

«Мы заслушали доклад представителей Мособллеса о готовности сил и средств по тушению пожаров на территории лесного массива. Их готовность подтверждается в полном объеме. Также хорошо подготовлены и на территории парка «Лосиный остров», у них достаточное количество сил и средств, чтобы обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону», - сказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации горокруга Алексей Калинин.

Он добавил, что касается сельских территорий – здесь будет произведена опашка земель, прилегающих к лесным массивам, в общей сложности это порядка 80 км. Будут произведены противопожарные мероприятия, направленные на предотвращение неконтролируемого распространения пала травы – опашка земельных участков вблизи лесов.