РИАМО - 9 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Это знаковое место для российского космоса. Сегодня мы здесь, чтобы вспомнить наших легендарных космонавтов. Очень приятно, что с нами молодые ребята - очень любознательные, интересующиеся космосом, Марсом, галактикой, экологией. Это дети с инженерной жилкой, которые конструируют, собирают, программируют. Все это компоненты, без которых не покорить космос», — сказал Воробьев.

В церемонии приняли участие дети из «Российского движения школьников», приехавшие из разных уголков страны. Ученики школы им. Комарова в Звездном городке, которая была построена по инициативе Гагарина в 1965 году, ранее выиграли в чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Инженерия космических систем».

«Юрий Гагарин жил в Звездном городке, готовился к первому полету. Мы очень горды, что ходим по тем же дорожкам, что и он, можем прикасаться к деревьям, которые Юрий Алексеевич посадил, учимся в школе, построенной при его участии», - рассказала ученица Дарья Ханыгина.

В Подмосковье ведут подготовку кадров для ракетно-космической отрасли. Обучение проводят в 19 вузах и колледжах. В ракетно-космической сфере в Подмосковье работают более 30 тыс. человек. Соответствующие предприятия являются градообразующими в восьми городских округах.

«12 апреля для меня - святой день. Мы пришли в первый отряд космонавтов в 60-х, тогда отобрали группу из 6 человек. Были тяжелые испытания – например, вращение на центрифуге с перегрузками до 12 G. С Юрием Гагариным я дружил – у нас была хорошая волейбольная пара, мы вместе прыгали с парашютом. Я был в Хабаровске и держал с ним связь, когда Юра делал виток вокруг Земли», — поделился воспоминаниями дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавтов первого отряда Борис Волынов.