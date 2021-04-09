РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Выставка-пристройство котят и кошек из приютов «Возьми меня с собой!» пройдет в Люберцах 24 апреля, на ней горожане смогут выбрать питомца и взять его домой, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Все животные, которые будут на выставке, найдены на улице, обработаны от паразитов, взрослые кошки стерилизованы. В целом питомцы ухожены, здоровы, привиты, умеют пользоваться лотком и ждут своих хозяев.

Для того, чтобы приютить животное, необходимо взять с собой паспорт и переноску. Также можно прийти на выставку, полюбоваться питомцами и принести им угощения. Подопечным приютов всегда нужны сухие и влажные корма, игрушки, медикаменты, препараты от паразитов, актуальна финансовая помощь.

Организаторы мероприятия обещают, что, помимо работы самой выставки, посетителей ожидает благотворительная ярмарка в пользу животных, детский аквагрим, подарки, хорошая музыка.

Выставку организует приют «КотоЛюб», она будет работать с 12:00 до 18:00 на 1-м этаже ТРЦ «Орбита» по адресу: Октябрьский проспект, дом 366.