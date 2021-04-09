РИАМО - 9 апр. Общественная палата (ОП) Московской области выступит с предложением на всероссийском уровне утвердить празднование Дня отца, заявила заместитель председателя ОП Подмосковья, член ОП России Татьяна Дмитриева.

«Мы, как Общественная палата Московской области, готовы выйти с этим предложением. И я, как представитель Общественной палаты РФ, готова пройти этот путь», - заявила Дмитриева по итогам совещания совместного заседания комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов ОП Подмосковья и комиссии по развитию культуры и туризма ОП региона.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, для утверждения данного праздника нужен не законопроект, а указ президента.

«Представляется максимально правильным следующий путь: говорить не о региональном празднике, а поднять эту тему на федеральный уровень. Через Общественную палату РФ выйти на президента. <...> Чтобы был праздник. День отца бы отмечали по всей Российской Федерации. <...> Как и День матери», - заключил Рожнов.

День отца празднуют в третье воскресенье июня. В текущем году праздник выпадет на 20 июня. Эта дата пока не закреплена на государственном уровне.

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