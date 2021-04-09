РИАМО - 9 апр. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели совместный прием предпринимателей, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Прием прошел 8 апреля в здании Видновской городской прокуратуры. Были приняты семь предпринимателей. Обращения касались неправомерных действий или бездействия органов местного самоуправления, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, подразделений правоохранительных органов и уголовного преследования.

«По всем принятым в работу заявлениям будут проведены проверки и при выявлении фактов, нарушающих права предпринимателей, будут приняты меры прокурорского реагирования. Заявители могут рассчитывать на оперативное и объективное рассмотрение всех вопросов, с которыми они обратились», - сказал Головнев.

Уполномоченный напомнил о том, что совместные приемы с прокурором проводятся с 2015 года один раз в квартал и стали хорошей традицией, способствующей развитию эффективных механизмов по защите прав и законных интересов регионального бизнеса.

Так, в прошлом году из-за пандемии коронавируса удалось провести только три таких совместных приема, в результате которых в 2020 году рассмотрено порядка 30 обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участие в приеме областного прокурора, по словам бизнес-омбудсмена, является гарантией объективного и оперативного рассмотрения наиболее сложных вопросов.