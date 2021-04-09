РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Баскетбольная команда Котельников одержала победу над командой из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В Котельниках состоялся баскетбольный матч в рамках Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Городская баскетбольная команда Boilers в стенах МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» принимала команду «МосПолитех» из Москвы.

Команда Boilers одержала уверенную победу с итоговым счетом 109:70. Лидером на площадке стал капитан Эдуард Дмитриев, на счету которого 28 очков и 16 подборов. Ребят поздравили с победой.