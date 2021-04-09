РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске из микрорайона Кузнечики вывезли более 80 отработанных шин в ходе месячника по благоустройству, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках месячника благоустройства территориальное управление в микрорайоне Кузнечики провело акцию по сбору и вывозу отработанных шин с территории микрорайона. Всего 8 апреля вывезли более 80 шин.

Работу продолжат, так как скоро наступит период замены автовладельцами зимней резины на летнюю и возникнет вопрос по утилизации отработавших свой срок автопокрышек.

Управляющие компании, председатели советов домов микрорайона могут по телефону: 8(496)756-64-08 сделать заявку на вывоз шин, собранных на своих мусоросборочных площадках. Для отработки заявок будут вызывать специализированную организацию, занимающуюся утилизацией либо переработкой шин, которая вывезет собранные автопокрышки.