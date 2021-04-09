РИАМО - 9 апр. Литературная гостиная «Поехали! Образ Юрия Гагарина и космическая эра в литературе» с прямым подключением к Международной космической станции прошла в Королеве в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Института Пушкина.

Мероприятие состоялось 7 апреля. На встрече показали историю сюжетов о стремлении человека к полету. Ведущие гостиной - литературоведы Института Пушкина Эльмира Афанасьева и Александр Пашков - напомнили об античном мифе о Дедале и его сыне Икаре, который отразился во множестве произведений мировой культуры, познакомили зрителей с этапами формирования жанра фантастики.

Отдельное внимание ведущие гостиной обратили на то, как после знакового события 12 апреля 1961 года в литературе мифологизируется образ первого космонавта планеты. По словам Афанасьевой, образ Юрия Гагарина соотносится и с тайной русской души, и с силой духа, и с обаянием первопроходца, и с особой миссией – миссией мира.

На 28-й минуте эфира к литературной гостиной прямо с Международной космической станции подключился командир МКС Сергей Рыжиков.

«Первый виток вокруг Земли, сделанный Юрием Алексеевичем Гагариным на космическом корабле 12 апреля 1961 года, стал исключительным событием в истории человечества. И, конечно, первый полет человека в космос вошел и в историю космонавтики, и в историю литературы. <…> Но мне бы хотелось представить новые грани русской поэзии, в которой отражается не только мотив освоения космоса, но и мотив радости от восприятия красоты мира», – отметил Рыжиков.

Космонавт прочел стихотворения Владимира Солоухина «Мерцают созвездья», Афанасия Фета «Целый мир от красоты», Александра Пушкина «Птичка».

С 27 декабря 2020 года, когда была проведена первая литературная гостиная «В Рождество все немного волхвы», трансляции гостиных просмотрели более 20 тыс. зрителей из России и многих стран мира.