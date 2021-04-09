РИАМО - 9 апр. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство продолжит расширять линейку робототехнических комплексов военного назначения, передает Федеральное агентство новостей.

Министр лично проинспектировал выполнение гособоронзаказа ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где инженеры занимаются разработкой и производством робототехнических комплексов для разных целей.

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», — сказал Шойгу в ходе совещания по итогам рабочей поездки на предприятие.

ОАО «766-е УПТК» занимается проектированием специальных гусеничных шасси модульного типа — такая конструкция предоставляет возможность создавать любые машины, управляемые дистанционно, и мобильных роботов с заданными параметрами.