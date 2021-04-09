РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В клубе виртуальной реальности VR-club Reality в подмосковном Подольске начался турнир «Вторжение. Elven Assassin», в нем бесплатно могут поучаствовать все желающие, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдет по 11 апреля. Можно будет сразиться с командой бесплатно с 10:00 до 13:00. Команду из четырех человек участники набирают самостоятельно или записываются через администраторов в уже имеющуюся. Каждая команда придумывает себе название.

На игру дается 50 минут. Задача - пройти как можно больше волн без проигрыша. В зачет берется игра с самым большим количеством пройденных волн. Начинается игра с самой первый волны, с обычным луком и без использования магии. В дальнейшем можно прокачиваться. Замена игроков разрешена не более двух раз.

Битва происходит на одной локации. Между волнами отдыхать нельзя, только между играми после поражения и до начала следующей игры не более 15 минут.

Согласно легенде игры, команда лучников защищает деревню от нашествия орков. Они не должны пройти ворота деревни, которые расположены за спинами игроков. Каждый прошедший орк уменьшает счетчик, как только он дойдет до нуля, орки захватят деревню, и все проиграли.

Записаться на турнир можно по телефону 8(977)496-71-40.