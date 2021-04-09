РИАМО - 9 апр. За последние сутки врачи вылечили еще 509 пациентов от коронавирeса, с начала пандемии инфекцию победили 195 114 человек, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Еще за сутки выявили 594 зараженных. За это же время 11 пациентов скончались.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 237 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5542 человека.

Жителям Подмосковья порекомендовали оставаться дома при появлении любых симптомов ОРВИ. В этом случае нужно вызывать врача на дом.

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