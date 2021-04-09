РИАМО - 9 апр. За последние сутки в Московской области выявили 594 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 237 471 случай инфицирования, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего за пандемию в регионе скончались 5542 человека. Из них 11 – за последние сутки.

В подмосковных медорганизациях наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других регионов страны, а также иностранцы.

При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом. В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

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