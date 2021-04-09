РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. За первые 3 месяца 2021 года более 1,5 тыс. женщин прошли рентген-диагностику заболеваний молочной железы в Красногорской городской больнице №1, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Результаты маммографии показали, что почти у 60% женщин имеется фиброзно-кистозная мастопатия, у 7% - кисты, у 3% - фиброаденома, а у 16 человек обнаружено злокачественное новообразование.

В лечении заболеваний молочных желез основным фактором является их раннее выявление. Поэтому врачи напоминают о важности прохождения маммографии. Этот способ диагностики здоровья помогает врачам формировать группы риска. Уже по данным исследования пациентка продолжает наблюдаться у акушера-гинеколога либо у онколога.

Врачи рекомендуют самостоятельно осматривать молочные железы раз в месяц. Если нащупали уплотнения или заметили изменения, необходимо обратиться к акушеру-гинекологу по месту жительства.

Женщинам после 40 лет регулярно нужно приходить на профилактические приемы, в том числе проходить диспансеризацию.