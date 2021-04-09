РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Поликлиническое отделение наркологического диспансера Балашихинской областной больницы в микрорайоне Кучино вошло в программу ремонта на 2022 год, на эти цели из регионального бюджета направят 33,3 млн рублей, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов в ходе рабочего визита вместе с заведующим медучреждением Арсеном Саркисяном осмотрел помещения диспансера и обсудил предстоящий капитальный ремонт.

«Здание диспансера 1954 года постройки действительно нуждается в комплексном капитальном ремонте. По обращениям жителей учреждение удалось включить в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» на 2022 год. В областном бюджете предусмотрено 33,3 млн рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что средства будут направлены на внутренние отделочные работы, замену окон, ремонт инженерных коммуникаций, утепление фасада и кровли. Сейчас готовится документация для предстоящего ремонта, также наркодиспансеру необходимо перераспределить потоки граждан на время проведения работ.

Саркисян поблагодарил депутата за внимание к учреждению и содействие во включении диспансера в региональную программу.

Поликлиническое отделение наркологического диспансера Балашихинской областной больницы расположено в микрорайоне Кучино на улице Речной, 85. Одноэтажное отдельно стоящее кирпичное здание площадью 404,6 кв м принимает 26 посетителей в смену.