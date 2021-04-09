РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Поликлиническое отделение наркологического диспансера Балашихинской областной больницы в микрорайоне Кучино вошло в программу ремонта на 2022 год, на эти цели из регионального бюджета направят 33,3 млн рублей, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
Ефимов в ходе рабочего визита вместе с заведующим медучреждением Арсеном Саркисяном осмотрел помещения диспансера и обсудил предстоящий капитальный ремонт.
Он добавил, что средства будут направлены на внутренние отделочные работы, замену окон, ремонт инженерных коммуникаций, утепление фасада и кровли. Сейчас готовится документация для предстоящего ремонта, также наркодиспансеру необходимо перераспределить потоки граждан на время проведения работ.
Саркисян поблагодарил депутата за внимание к учреждению и содействие во включении диспансера в региональную программу.
Поликлиническое отделение наркологического диспансера Балашихинской областной больницы расположено в микрорайоне Кучино на улице Речной, 85. Одноэтажное отдельно стоящее кирпичное здание площадью 404,6 кв м принимает 26 посетителей в смену.
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