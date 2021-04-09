РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Жители Люберец, желающие написать «Диктант Победы», могут зарегистрироваться на официальном сайте международной акции (диктантпобеды.рф), она пройдет 29 апреля, сообщает пресс-служба Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

Акция проводится уже третий раз. Ее организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более 1 млн человек из России и 75 зарубежных государств.

Центральной площадкой акции станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В городском округе Люберцы главной площадкой выбран Музейно-выставочный комплекс. Написать диктант можно онлайн и очно. Вопросы в разных версиях будут отличаться.

На сайте диктантпобеды.рф размещена информация о проекте, имеются познавательные статьи о Великой Отечественной войне, а также доступны тесты для проверки знаний и подготовки к сдаче экзамена.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вопросы будут посвящены трагическим событиям первого этапа военных действий, а также великим полководцам – Константину Рокоссовскому и Георгию Жукову. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий от экспертов Российского исторического и военно-исторического обществ», – сказал руководитель Общественной приемной местного отделения «Единой России» Георгий Николаев.

По словам председателя комиссии по науке, экономическому развитию, промышленности, предпринимательству Общественной палаты Люберец Елены Верховых, в прошлом году она с большим удовольствием участвовала в «Диктанте Победы».

«Как и любой экзамен, «Диктант Победы» сопровождается неким волнением. Тема важна для каждого – наша история. Это очередная возможность вспомнить о победах нашего народа», – отметила Верховых.