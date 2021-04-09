РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске заработал новый светофор на улице Свердлова вблизи спортивного комплекса «Труд» и ДК «Октябрь», где проходит маршрут движения школьников, сообщил глава округа Николай Пестов.

В рамках реализации проекта по обеспечению безопасности на маршрутах движения школьников на территории Подольска продолжают установку дополнительных предупреждающих светофоров.

«Новый светофорный объект ввели в эксплуатацию на улице Свердлова возле дома №29 вблизи спортивного комплекса «Труд» и Дворца культуры «Октябрь». Светофор предупреждает водителя о пешеходном переходе и необходимости снизить скорость. При наступлении благоприятных погодных условий на проезжей части будет нанесена разметка пешеходного перехода», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В 2020 году в округе установили 23 подобных светофора. В текущем году установят 19 светофорных объектов по маршрутам следования школьников на улице Юбилейной возле дома 26, Свердлова, 50, Пионерской, 15, в микрорайоне Климовск на улице Революции, 4 и Первомайской, 3, а также по другим адресам.