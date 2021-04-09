РИАМО - 9 апр. Подмосковные IT-специалисты смогут принять участие в конкурсе «Лидеры России», который пройдет в этом году, прием заявок уже стартовал на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня Московская область – один из лидеров страны в развитии цифровых технологий: мы входим в тройку субъектов по качеству оказания электронных услуг, в Подмосковье действует первый в стране Центр управления регионом. При этом у нас в области работает порядка 3 тыс. компаний, связанных со сферой ИТ», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он пригласил руководителей, чувствующих в себе силы и стремление создавать будущее с помощью «цифры», принять участие в конкурсе по треку «Информационные технологии». Прием заявок продлится до 26 апреля.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими и управленческими качествами.

Участвовать в нем могут все желающие возрастом до 55 лет. Еще потенциальные участники должны иметь опыт работы от двух лет.

Победители получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашение на работу в органы государственной власти и крупные организации.