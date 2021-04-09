РИАМО - 9 апр. Сильный ветер с порывами до 20 м/с повалил 21 дерево на территории столицы за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Упавшими деревьями повреждено 10 машин. В настоящий момент работы по вывозу всех поваленных деревьев завершены.

На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла. Городские службы продолжают весеннее благоустройство столицы.

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы на 3-4 градуса, осадков не прогнозируется.