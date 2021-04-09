РИАМО - 9 апр. На территории природно-исторических парков «Измайлово» и «Москворецкий» расцвела лещина, средние сроки ее зацветания – вторая декада марта, но в 2021 году она зацвела на неделю позже. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии и природопользования Москвы.

Специалисты «Мосприроды» заметили цветение лесного ореха в первых числах апреля, это произошло сразу на двух природных территориях.

Цветение лещины открывает собой фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части РФ.

В скором времени должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения: ольха, ива и осина.

Лещина представляет собой кустарник, отличающийся ветроопылением. Мужские цветы, которые собраны в длинные сережки, распространяют пыльцу, зацветая весной. В это время во многих местах еще лежит снег. Таким образом, лесной орех может распространить пыльцу по лесу на большее расстояние. Она разносится ветром.