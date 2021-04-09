РИАМО - 9 апр. В подмосковном Долгопрудном на базе физтех-лицея продолжается создание образовательного кластера, работы ведутся в соответствии с графиком, строительная готовность составляет 3,2%.

В рамках проекта построят учебный корпус начальной школы, детский технопарк и кампус для проживания.

На объекте работают 87 человек и 12 единиц техники. План по работам за неделю выполнили в полном объеме. Так, были закончены работы по замещению грунта в котловане котельной. На объекте приступили к испытанию свай под статику.

В рамках строительства учебного корпуса продолжаются монолитные работы. В рамках возведения кампуса и технопарка проводят вырубку и вертикальную планировку с вывозом грунта на полигон, обустраивают временные дороги, вывозят строительный мусор.

По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, достроить образовательный кластер планируют в 2023 году.