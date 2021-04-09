РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. На Горьковском направлении МЖД не будут ходить поезда между станциями Реутово и Балашиха 11, 18 и 25 апреля из-за строительства второго пути на данном перегоне, запустят компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба ЦППК.

Движения между станциями Реутово и Балашиха не будет с 00:30 до 16:20.

«В указанный период электропоезда не будут доезжать от/до Балашихи. Часть из них проследует от/до Железнодорожной, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения нескольких поездов, курсирующих от/до Железнодорожной и более дальних станций основного хода Горьковского направления», - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы между станциями Реутово и Балашиха.

Так, отправление автобусов со станции Балашиха (остановка на Советской улице) будет происходить каждый час с 05:30 до 16:30. Они проследуют без промежуточных остановок.

Отправление автобусов со станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) будет происходить каждый час с 06:00 до 16:00. Они также проследуют без промежуточных остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

ЦППК просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Пассажирам напоминают, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах на станциях и у кассиров-контролеров во время поездки.