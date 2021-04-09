РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске три дня назад пропала 14-летняя девочка, ее разыскивают родные и полиция, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские разыскивают Дарью Кочергину 2007 года рождения, которая 6 апреля ушла из дома в деревне Сергеевка микрорайона Лаговский и до настоящего времени не вернулась.

У девочки славянская внешность, на вид ей 14-15 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы коротко стриженные, окрашены в ярко-вишневый цвет. У Кочергиной есть родинки над верхней губой слева и на подбородке справа.

Была одета в куртку темно-синего цвета с большим квадратом на спине и белыми полосами на рукавах, спортивные штаны темно-синего цвета, на щиколотках белая вставка с символами «XXX», белые кросcовки.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам дежурной части Львовского отдела полиции: 8(496)760-78-24 и дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или по телефону 112.